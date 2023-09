On récolte les pommes de terre à l’ancienne à Héron

Francis Bleus est passionné des vieilles machines agricoles. Il possède plusieurs tracteurs MAN des années 1950. Il aime partager sa passion au travers de la Fête de la pomme de terre. Ce dimanche dès 10h et jusque dans l’après-midi, il procédera à un arrachage des pommes de terre à l’ancienne. "C’est la 3e édition de notre fête, explique Francis Bleus. Comme pour les autres années, nous travaillerons avec les vieux tracteurs et de vieilles machines. Au début, elles étaient tractées par des chevaux. Elles ont été adaptées pour être attachées sur un tracteur. C’est un agriculteur qui me laisse une terre pour planter les pommes de terre. Cette fois, l’événement se passe dans la rue du Bois de Moxhe, toujours à Waret."