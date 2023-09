"Héron au temps du vicinal" en cartes postales

La maquette est le fruit du travail de René Gimenne, un passionné de l’histoire de sa commune.

"Les travaux de la voie débutèrent en 1910, raconte le Couthinois. Et le premier voyage eut lieu le 1er février 1913. La ligne suivait le trajet de la ligne Seilles-Bierwart, puis l’abandonnait à Tramaka, suivait la lisière du bois jusqu’au Roua et arrivait à Chavée, avant de continuer par les jardins jusque Surlemez, suivant ensuite la route vers Sur-les-Trixhes, avant de rejoindre Envoz, gare de la ligne Burdinne-Statte. La maquette fait plus de vingt mètres. Non, je ne compte pas le temps qu’il m’a fallu, quand on aime on ne compte pas."

Et autour de cette maquette, des cartes postales de l’époque du tram. Des photos aussi et là, les noms passent et les prénoms reviennent. De ces prénoms qui ne sont pas encore tous redevenus à la mode. Félicie, Léona, Adèle et Eulalie… Des prénoms quelque peu désuets mais au charme d’antan. Des prénoms qui évoquent les robes à frou-frou et dentelles, les costumes sombres ou les chapeaux haut de forme.

"Je collectionne les cartes postales de Waret-l’Evêque mais aussi celles liées au Tram, explique Michel Delhaise. Nous proposons quelque 170 cartes mais aussi des objets pour chauffer des voitures, des uniformes, une plaque de tram. Nous retraçons également la ligne 525, qui allait de Seilles à Forville, en passant par Waret-l’Evêque et la ligne 530, Hannêche-Statte, qui passait par Héron, Lavoir et Longpré."