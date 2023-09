On a débattu autour des écoles de Surlemez

Au conseil de jeudi soir, une esquisse de projet a été présentée et autant dire que les travaux sont conséquents. En effet, 1 million d’euros en effet sont prévus pour redynamiser le quartier et en faire une forme de centre de village. "Au départ, nous avons constaté de nombreux problèmes de mobilité, décrit Lidvine Weber, du service Environnement. Les voitures se garent où elles peuvent, il fallait donc trouver une solution." Deux zones de parking, comportant en tout 40 places, vont ainsi être aménagées. À proximité, un giratoire sera disposé afin de permettre aux voitures de faire demi-tour sans gêner les piétons. "Un dépose-minute est également prévu aux abords des écoles", poursuit la coordinatrice.

Un espace vert et convivial

Outre cette dimension très pratico-pratique, un espace vert à la fois récréatif et convivial est également prévu. "Des modules seront installés, indique Lidvine Weber. Cela pourra être utilisé par les élèves des écoles mais aussi les familles du quartier." Puisque, comme on le disait plus haut, l’idée est également de rendre l’espace aux riverains et d’en faire un lieu de rencontres, convivial et plus accueillant qu’à l’heure actuelle.

Un beau projet donc, mais qui fait grincer les dents l’école de Saint-François, directement concernée. Lorsqu’elle a su que le point serait mis à l’ordre du jour, l’école a été particulièrement surprise. Virginie Delvaux, présidente du PO, est intervenue en séance pour exprimer son incompréhension. "Nous n’avons jamais vraiment été concertés, déplore-t-elle . Nous avons été convoqués en tout et pour tout à deux réunions d’information. Nous aurions aimé pouvoir débattre et donner notre avis."

La présidente du PO ayant évoqué, à une autre occasion, qu’il s’agissait là d’ "un déni de démocratie", le bourgmestre, Éric Hautphenne, n’a pas apprécié la remarque. Il estime que ces réunions étaient justement organisées pour entendre l’avis de chacun. Il rappelle d’ailleurs que "ce n’est qu’une esquisse et que vous êtes invités mardi prochain encore pour en discuter". Situation cocasse au moment de voter ensuite puisque le bourgmestre… s’est finalement abstenu, au vu des remarques émises par l’école. "Vous menez ce projet et vous réagissez comme ça, ça ne se fait pas", a asséné l’opposition.