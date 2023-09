Le Folk festival de Marsinne fête ses 30 ans

Le pionnier et son équipe attendent pour l’occasion 3 000 personnes en rotation de vendredi à dimanche, dans et autour de la Ferme de Marsinne où le rendez-vous a déménagé en 2001. Avec ce paradoxe confirmé par les organisateurs: si le Folk festival de Marsinne s’est fait une place au soleil au-delà des frontières du pays, il ne draine que peu de spectateurs de la région. "On s’est très vite internationalisé avec des festivaliers venant majoritairement de la France, mais aussi de l’Allemagne, des Pays-Bas, de l’Angleterre et parfois même de Suède, ce qui nous impose de mettre deux espaces de camping à disposition, constate Pierre Matagne. L’événement ne s’implante plus dans la communauté locale comme cela l’a été aux débuts. Que dire pour attirer les gens de la région ? Peut-être insister sur le fait que sans être un féru de musique folk, on peut s’installer et simplement boire un verre dans la cour en profitant de l’ambiance musicale, du théâtre de marionnettes, des animations de rue et du marché des luthiers et artisans."

Concerts, bals, ateliers et sieste acoustique

Heureusement pour lui, le Folk festival de Marsinne a un public de niche… et fidèle. Ce qui lui permet de garder le cap budgétaire en se reposant exclusivement sur des bénévoles et des subsides de la Fédération Wallonie Bruxelles conditionnés à la présence d’un tiers d’artistes de son territoire à l’affiche cousue entre concerts, bals folk (en alternance sous deux chapiteaux), ateliers d’apprentissage, jam et même une sieste acoustique. "Et on trouve cela positif tout comme nous veillons à avoir une bonne présence féminine sur scène, insiste Aurélie Giet qui assure la programmation avec Sophie Cavez. Nous avons toujours eu le souci de mettre en évidence des groupes belges qui nous font voyager. Ce sera notamment le cas ce week-end avec “O’Tchalaï” pour explorer les musiques des Balkans avec 30 choristes. Nous accueillerons aussi des Hesbignons avec “Accords perdus” ou encore les jeunes des académies de Hannut et d’Eghezée pour soutenir la pratique amatrice et donner aux jeunes l’envie de jouer. Et au sein de “Trio 14”, nous verrons Thibault Debehogne qui habite juste en face de la Ferme de Marsinne."

À l’instar du public, l’affiche s’est de plus en plus internationalisée au fil des éditions. Pour ce 30e anniversaire, la Suède enverra Kongero (4 chanteuses a cappella), vendredi à 21 h. Et la France exportera ses airs de Bretagne ( Hamon Martin Quintet) et du Poitou ( Ciac Boum). Y a plus qu’à embarquer.

De Lavoir à Couthuin

Retour sur l’évolution du Folk festival de Marsinne avec l’un de ses pionniers.

Ami proche du couple formé par Gwen et Jean-Louis Lejeune alors à la tête de la Boîte à Musique, Pierre Matagne a suivi de près l’évolution du festival initialement créé pour soutenir leur école de musique traditionnelle. "À la première édition, en 1992 donc, nous avions six groupes à l’affiche. Aujourd’hui, on doit tourner autour des 25. Les tout débuts ont eu lieu dans la cour du Moulin de Ferrières dont le papa de Gwen était propriétaire. On avait choisi le week-end des Journées du Patrimoine pour être sûrs d’avoir un peu de monde… Et cela a marché tout de suite. À tel point qu’on a rapidement ajouté deux chapiteaux avec entrée payante vers 1994 dans le pré voisin. C’était aussi stratégique pour être viable, car l’accès à la cour et à l’allée des artisans qui y menait était gratuit", se remémore le président de l’ASBL Musiques et Traditions (nom donné au festival jusque vers 2013) attentive, depuis 1994, à sa bonne trajectoire pour ne pas qu’il se brûle les ailes. L’équipe se composait alors de parents d’élèves de la Boîte à Musique autour de Gwen et Jean-Louis.

Côté familial préservé

Le succès grandissant, le déménagement du côté de la ferme de Marsinne s’imposera en 2021 à l’invitation de Philippe van der Eecken. "On y a gagné en confort même s’il y a eu quelques réticences du public au début, continue Pierre Matagne. Ici aussi, on est passé d’une à trois scènes plus un podium libre, mais tout en veillant à garder un festival à taille humaine et à préserver son côté familial."

www.folkfestivalmarsinne.be