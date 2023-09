L’abbé a béni les cartables et les portables à Héron

Ce dimanche, la messe dominicale de l’Unité pastorale Notre-Dame aux champs (Entités de Burdinne et Héron) était célébrée à l’église de Héron. L’office était aussi la "messe des familles" mise en place par des parents et mamans catéchistes. Ce moment est toujours très apprécié et très vivant avec la présence de nombreux enfants, de nombreux paroissiens et une chorale au grand complet.