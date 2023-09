De la soupe comme collation dans trois écoles de Héron et Burdinne

Dès ce lundi 4 septembre et durant 14 semaines, près de 450 écoliers héronnais et burdinnois recevront une soupe comme collation à la récré de 10 h. Cette soupe sera réalisée par le restaurant "Le Chardon", à Fallais, avec des légumes venant de producteurs du territoire du Parc naturel Burdinale-Mehaigne. Le lundi, c’est l’école libre Sainte-Thérèse de Burdinne qui en profitera et, le jeudi, ce sera au tour de l’école communale de Burdinne et de l’école Saint-François à Couthuin.