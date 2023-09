Il était 4 h 20 lorsque les pompiers de la zone Hesbaye ont été appelés à intervenir à la suite d’un accident qui s’est déroulé à la sortie d’autoroute à Héron en direction de Liège.

Un seul véhicule serait en cause dans cet accident. Les pompiers ont envoyé une ambulance sur place. Un blessé aurait été pris en charge et conduit au CHR de huy. Les pompiers ne sont pas prononcés sur l’état de santé de l’automobiliste et les circonstances exactes des faits.