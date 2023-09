Vers un coup d'accélérateur dans le dossier du crématorium de Héron

Sauf que le projet, lancé il y a plusieurs années, n’a pas rapidement avancé… Car la zone choisie s’est révélée relativement humide. Ce qui n’est pas l’idéal pour un tel projet. Si on fait des cavurnes (des caveaux enterrés pour accueillir des urnes funéraires), on ne peut pas se permettre d’avoir de l’eau. De plus, un centre de crémation nécessite une conduite de gaz et la région est pauvre en alimentation au gaz. Pourtant, le lieu, à la sortie de l’autoroute Andenne-Héron, est le plus approprié pour répondre aux besoins de la population.

Pas de quoi remettre en question le projet. L’intercommunale a alors étudié les cadastres des terrains susceptibles d’accueillir crématorium et cimetière d’urnes. Elle a trouvé un autre terrain, à deux pas de là, aussi à la sortie de l’autoroute. Et "notre projet avance bien, explique Philippe Dussard, directeur général de Neomansio. On a introduit notre dossier auprès du gouverneur de la Province de Liège qui s’appuie sur les différents services de la Région wallonne concernés par le crématorium. " La procédure suit donc son cours. L’avis du gouverneur sera décisif et déterminera le futur du projet. "On attend son avis pour fin du mois de septembre." S’il est positif, l’auteur de projet prendra alors son crayon et dessinera les plans définitifs. Ensuite ? Le marché public sera lancé ainsi que la demande de permis. Autant de démarches qui, si tout se passe bien, devraient aboutir à la construction puis à l’ouverture du crématorium aux alentours de 2026.