Bj Scott, Éric Boschman et Sofia Syko au cœur du Domaine XXV à Couthuin: "Une programmation qui mêle humour, concert et une visite du vignoble"

C’est un dimanche original qui attend le Domaine XXV, ce 27 août prochain, à Couthuin (Héron). La tournée Show must go wine y fera arrêt pour la dernière des cinq étapes estivales programmées par Muriel Lombaerts, avec un concept inédit rassemblant ses passions de toujours pour les vins (Le Vin des femmes) et les spectacles. "L’idée m’est venue d’une discussion avec Éric Boschman à qui je suggérais d’aller jouer son spectacle dans les vignobles de Wallonie en l’adaptant à chaque fois à un vin du domaine, explique l’organisatrice. Finalement, on aboutit à une programmation mêlant humour, concert ainsi qu’une visite gratuite et libre du vignoble pour les spectateurs ayant réservé pour un spectacle au minimum."