Une initiation au pickleball vous attend ce dimanche au hall omnisports de Héron

Pour celles et ceux qui veulent s’y essayer, une nouvelle journée d’initiation est prévue ce dimanche au hall omnisports de Héron, de 10 à 12 h. Et c’est un Héronnais qui en est à l’origine: "J’ai connu ce sport en vacances, aux USA. Le but est de créer une structure près de chez moi, il n’y a pas grand-chose pour le moment en province de Liège", raconte Roland Fosset, qui tente de voir s’il peut y avoir un engouement pour ce sport dans la région et pourquoi pas de créer un club si c’est le cas.

"On a organisé quatre initiations quatre dimanches d’affilée, la dernière fois nous avons eu 20 joueurs, surtout des joueurs de padel, c’est un début", raconte-t-il encore. L’idéal serait qu’une dizaine de personnes s’investissent régulièrement afin de créer le club, et payer la salle.

Les initiations continueront tout le mois d’août et sont ouvertes à tous, à destination de tout public, dont les plus âgés.