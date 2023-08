Le Kin-Ball s’invite au hall omnisports à Héron

Ce dimanche matin, les joueurs étaient sur place dans la salle omnisports pendant que l’un des joueurs gonflent de gros ballons. C’est l’occasion de découvrir cette discipline sportive toute particulière et quelque peu surprenante pratiquée essentiellement en Wallonie et Région bruxelloise.

"Le Kin-Ball a été développé au Québec il y a une trentaine d’années, rappelle Tom Bragard, capitaine de l’équipe nationale belge. Il s’est développé dans notre pays au début des années 2000 et est reconnu par l’Adeps. C’est un sport collectif qui demande une grande collaboration entre les joueurs."

Et quelles sont les règles ? Grosso modo, il faut envoyer en l’air un gros ballon gonflé mesurant 1m20 de diamètre et pesant seulement un kilo. "Il y a trois équipes sur le terrain mesurant 20 mètres sur 20. Un attaquant désigne une équipe adverse qui devra réceptionner le ballon sans qu’il touche le sol. On peut utiliser toutes les parties du corps. Dès que la balle tombe au sol, la manche est perdue. C’est un sport très physique qui demande de la puissance et de l’agilité dans les gestes", poursuit Tom Bragard. Il y a actuellement une quinzaine de clubs de Kin-Ball reprises dans diverses divisions.

"Nous avons dans notre équipe nationale des joueurs originaires du plateau de Herve, de Liège ou encore de la Région bruxelloise. C’est pourquoi nous avons choisi le hall de Héron comme point de ralliement. Il présente aussi l’avantage d’être très souvent libre le dimanche matin."