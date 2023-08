Le Couthinois Guillaume Goossens sort son deuxième album

Né en 1991, Guillaume a passé les premières années de sa vie dans le Brabant wallon, avant de s’installer quelque temps à Namur pour y exercer le métier d’ambulancier. Depuis plus de deux ans, il réside à Couthuin, village où il n’est pas encore très connu. Il se fait davantage connaître à Huy dans le monde de la musique, à l’Atelier Rock où il donne cours aux claviéristes.

Dès son plus jeune âge, ce neo-Couthinois écrit et compose. En 2019, il enregistre son premier album intitulé “C’est à toi”, composé de 8 plages originales. Relativement court mais assez complet, l’album suit le fil d’une histoire multicolore, en s’égrenant au rythme de styles variés tels que le rock, le folk et l’électro minimaliste.

Il y a quelques jours, le Couthinois a présenté son nouvel album, Tout dépendra, lors d’un concert Au Jardin, à Bruxelles. Issu de la culture rock, folk et blues, multi-instrumentiste, Guillaume Goossens éveille les consciences avec ses textes profonds et riches de sens, le tout, dans un style simple, authentique et spontané. Parmi les titres proposés, on retiendra particulièrement Le fil de la vie, Plus loin et A contre-courant. "Mon envie dans la musique est de reproduire les cris qui viennent de mon âme quand je parviens à ressentir leurs vibrations", résume Guillaume Goossens.