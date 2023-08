Parties de Lavoir le 26 juin, Pascaline et Fiorenza ont marché 790 km pour sensibiliser à la maladie de Charcot

L’ex-Héronnaise Pascaline Breuls voulait ramener Fiorenza, le cheval de son papa décédé de la maladie de Charcot, chez elle à Chambéry. À pied. Pour sensibiliser à la maladie et récolter des fonds. À cause de la fatigue et d’une blessure au pied qui se réveillait, Pascaline a finalement stoppé son périple mardi, dans le Jura, après 38 jours (dont seulement 3 de repos) et 790 km parcourus. Le reste du voyage vers la Savoie s’est fait en voiture pour la trentenaire, en van pour Fiorenza. Mais le but est atteint: Pascaline a "fait le job" en évoquant partout où elle le pouvait son papa, son combat et la maladie en général. Et Fiorenza a rejoint quatre autres juments dans ce qui sera désormais sa prairie, à La Rochette. Avec des souvenirs plein la tête pour toutes les deux même si l’une des deux ne peut pas les raconter… "Les deux derniers jours, j’ai tenu parce que, dans ma tête, j’avais décidé d’arrêter dans le Jura, où étaient justement ma sœur et mon beau-frère en vacances. Comme j’avais entamé le voyage avec ma sœur, je me suis dit que la boucle serait ainsi bouclée ! Et puis, ça tombait bien, il y avait un lac pas loin, le lac de Chalain, et je voulais depuis le début terminer mon périple en nageant avec Fio. C’est un truc de cavalier, ça, que de vouloir nager avec son cheval, sourit Pascaline. Fio n’a pas adoré et est vite ressortie de l’eau mais elle s’y est quand même plongée jusqu’au ventre." Mais elle a donc suivi sa propriétaire, les yeux fermés et avec confiance, comme tout au long des jours de marche. "Elle a vraiment été impeccable à me suivre, à passer partout, elle a vraiment bien joué le jeu alors qu’elle n’avait rien demandé ! Elle était aussi assez “peace” de changer d’endroit tous les jours alors que je craignais un peu ça. Il n’y a que 2-3 fois où je l’ai sentie moins à l’aise là où elle était. Du coup, je dormais moins bien moi-même aussi…"