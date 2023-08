Héron : La Table du Moulin a trouvé son nouveau chef: Alexandre Malato

Le Moulin de Ferrières, fermé depuis janvier dernier, attendait avec impatience son nouveau chef, tout comme d’ailleurs son nouveau boulanger qu’il a trouvé il y a quelques semaines. Lorsque l’ancien chef a déposé le bilan du restaurant et de la boulangerie, il n’a pas fallu longtemps pour que les candidats se fassent connaître. Et parmi eux, Alexandre Malato qui était alors chef dans un restaurant de Grâce-Hollogne. "Chez lui, on a surtout senti une réelle motivation", explique Raphaël Villafrate, de l’Agence de développement local de Héron.

Une première visite au Moulin de Ferrières a convaincu Alexandre Malato que ce lieu était fait pour lui. Restait à faire plier sa compagne, Carole Stappers, qui connaissait les lieux comme elle travaille au Golf de Naxhelet. "J’avais eu vent du projet, du restaurant vide qui attendait son chef, explique-t-elle aujourd’hui. J’ai dit “non” trois fois. La quatrième fois, on est venus sur place tous les deux. Je le vois passionné, je vois l’amour qu’il met dans ses assiettes." Il n’en fallait pas plus pour qu’elle suive son compagnon dans cette nouvelle aventure.

Et depuis, le chef de La Table du Moulin est venu à plusieurs reprises sur place, s’est imaginé dans cette nouvelle cuisine mais a aussi dû organiser son départ du restaurant, Lo Sfizio, où il est chef principal à Grâce-Hollogne. Lui qui est d’origine sicilienne a envie de proposer à La Table du Moulin une cuisine qui lui ressemble.

Très tôt, Alexandre Malato s’est mis à la cuisine. En couple depuis 21 ans, il a toujours cuisiné à la maison. Cette passion, il a décidé d’en faire son métier il y a quelques années seulement. Une formation à l’IFAPME de trois ans plus tard, il s’installait aux fourneaux à Grâce-Hollogne. Et là, maintenant, il aura son propre restaurant. En passant de la ville à la campagne, un projet familial qu’ils avaient tous deux. "On a toujours voulu s’installer en zone rurale, explique Carole. On ne l’a pas fait à cause des enfants, on n’avait pas le cœur de les déraciner. On n’était juste pas encore prêts." Mais là, ils le sont, en tout cas professionnellement parlant.

La cuisine de ses origines mais pas que…

S’il mettait déjà tout son cœur en cuisine, Alexandre en mettra plus encore derrière ses fourneaux héronnais. Il travaillera en famille même s’il compte engager en salle et se faire aider d’étudiants et de stagiaires. Sa compagne prendra en charge la partie administrative tout en gérant le "back-up" en cuisine. Lui, le chef, préparera ses plats. Il compte proposer une cuisine méditerranéenne "mais pas que. J’aime cuisiner les poissons, les viandes, tout ce qui est mijoté, aussi." Sa carte, le chef la modifiera chaque mois afin de proposer des mets variés. Il se fournira chez les producteurs du coin et ne proposera pas des prix excessifs. "On veut attirer les familles, les touristes et qu’ils ne ressortent pas de chez nous en étant ruinés."

La Table du Moulin ouvrira ses portes pour la première fois le jeudi 17 août. Avec, juste quelques jours plus tard, le dimanche 27 août, la Garden-party, première activité à laquelle le restaurant sera associé.