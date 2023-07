Une grue royale sur le toit de sa maison, à Couthuin

Échappée d’un parc animalier ?

Ce qui est surtout surprenant, c’est que la grue royale ne vit absolument pas à l’état naturel en Belgique puisqu’il s’agit d’une espèce subsaharienne (elle est même le symbole national de l’Ouganda et est représentée sur le drapeau et les armoiries du pays). Elle ne migre pas, non plus. Se serait-elle échappée d’un parc animalier ? Cela semble en tout cas être l’explication la plus plausible… mais elle ne vient en tout cas pas du Petit Parc de Ben-Ahin, où on n’héberge que des grues cendrées et Demoiselle ni de Pairi Daiza. "Pairi Daiza héberge en effet deux grues royales, commente Claire Gilissen, la responsable presse du parc. Mais elles sont toutes les deux actuellement dans leur grande volière et se portent à merveille." Le mystère reste donc entier pour le moment…