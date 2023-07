Rasicross hesbignon à Héron : les tracteurs-tondeuses font la course, avec des pointes jusqu'à 80 km/h!

Pour marquer le 20e anniversaire de sa "Fête champêtre" à Héron en 2022, la famille Minette avait marqué le coup avec une première course de tracteurs-tondeuses. La course d’endurance avait remporté un franc succès et le public avait adoré. Lors de ce long week-end festif, les organisateurs ont donc reprogrammé une rasicross le samedi après-midi. Il y avait toujours deux catégories de concurrents avec les amateurs appelés "original" dans le terme officiel et les professionnels ou les "protos". Pour cette catégorie, l’épreuve héronnaise a encore accueilli des spécialistes de la discipline venant notamment de la région de Chimay. En effet, le rasicross est très pratiqué en région frontalière avec la France, dans le pays aussi et l’Allemagne avec de grandes courses officielles. Héron est donc un peu le précurseur en Hesbaye et ce n’est que du bonheur pour les participants qui ne se prennent pas la tête même s’ils visent la victoire. Le public aime aussi assister à l’épreuve à la fois amusante et conviviale. "Cette année, nous avons apporté une modification sur le parcours, précise Gwen Minette un des deux fils de la famille. Nous avons créé une grande ligne droite où les pilotes peuvent atteindre une pointe de 81 km/h exactement, ce qui est bien sûr réservé aux professionnels dont les tracteurs-tondeuses sont plus transformés."