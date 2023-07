Un deuxième subside pour l’aménagement de la place Fayat à Héron

Et parmi ces projets, il y a donc celui de la Commune de Héron pour l’aménagement de sa place Fayat et de ses accès. Le coup de pouce est de 36 736,75 € et c’est, comme l’indique le gouvernement wallon, "une première subvention pour entamer les études de faisabilité d’un projet issu de leur PCDR". Une enveloppe supplémentaire sur laquelle la Commune de Héron comptait. Elle l’avait affirmé la semaine dernière alors qu’un premier subside, de 750 000 € celui-là, allait lui permettre de lancer la mise en œuvre d’une partie de son masterplan paysager du Moulin de Ferrières. Afin de faire de ce large espace un parc rural de la place Fayat jusqu’au Moulin de Ferrières un lieu de détente et de balades.

Le projet prévoit l’aménagement de sentiers pédestres qui permettront de relier la place Fayat au Moulin de Ferrières. Avec réseau de promenades et aménagements avec bancs.