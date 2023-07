Les vieux tracteurs vont envahir la Ferme Minette à Héron

182 tracteurs s’étaient réunis en 2022 pour le plus grand plaisir des yeux. Les machines s’en iront encore en balade ce dimanche, une le matin et la seconde après-midi. Un grand convoi sillonnera ainsi les petites rues des villages.

L’an passé, la famille Minette avait innové avec une course d’endurance pour tracteurs tondeuses. Le succès remporté a engendré une seconde édition. Celle-ci aura lieu samedi dès 15 h.

Le succès de la fête réside aussi dans ces repas avec une viande de qualité que l’on peut déguster durant le week-end. Les enfants ne sont pas oubliés le dimanche avec un grand château gonflable cette année avec toboggan, pêche aux canards, vente de miniatures agricoles et tombola.

Tout le programme: samedi 15 juillet: course des tracteurs tondeuses à 15 heures (inscriptions dès 10 heures). Dès 19 h, grand barbecue suivi d’une animation musicale avec le groupe US Band (ancien candidat The Voice Belgique) et soirée dansante ambiance années 80 à nos jours. Dimanche 16 juillet: accueil des exposants de tracteurs anciens dès 8 h. À 10 h 45, première balade, dès 12h repas. À 15 h, second départ des tracteurs. Et pour terminer le week-end, soirée dansante de clôture. (Les soirées dansantes seront encadrées par un service de sécurité.)