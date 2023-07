Démarrer les vacances en s’amusant

Colette Bruyns est la responsable sportive et Marie Lessire gère l’aspect culturel. Ensemble elles ont concocté un programme pour cette belle journée de détente aussi sportive que musicale. "Nous avions envie de réaliser un événement sur la plaine de jeux et de marquer le début des vacances d’été", explique Marie Lessire. Ainsi les enfants ont profité des jeux de la plaine. Les organisatrices ont également invité un magicien. En plus de ses tours de magie, il offrait des ballons sculptés. Des jeux en bois étaient aussi proposés. Et un tournoi de volley a été organisé.

Un bar proposait différentes boissons dont des bières spéciales et cocktails bien rafraîchissants. Pour l’occasion, sièges et transats étaient mis à disposition donnant une belle ambiance de vacances. "C’est un peu Héron beach", sourit le bourgmestre Éric Hautphenne profitant aussi de ce moment de détente.

Découvrir le teqball

La plaine de jeux dispose des grandes pelouses. Pour agrémenter le "Summer family day", Colette Bruyns a invité Ludovic Gueuning. Venu avec deux tables ressemblant à des tables de ping-pong courbées, il a fait découvrir le teqball. "Le teqball se développe surtout dans le Brabant et le Namurois depuis 2021. Cette journée est l’occasion de le faire découvrir en Province de Liège", explique le sportif, membre de la Fédération nationale de teqball. "Cette discipline est née en Hongrie en 2012. C’est un mixte entre le ping-pong et le football. La base des règles est simple. Il faut renvoyer le ballon d’un format entre celui du foot et du volley en faisant trois touches sans utiliser les mains et les bras", explique Ludovic Gueuning.

Certains se sont lancés et ont découvert que le jeu n’était pas simple du tout, mais tous se sont amusés comme Nicolas, venu d’Enghien en famille. "J’avais déjà vu jouer au teqball. Je suis en vacances chez des amis. Nous passons un bon moment ici."

Beaucoup de familles avaient réservé des places pour le concert en plein du chanteur belge Jaly venu avec "la caravane aux chansons". Ils ont apprécié.