Aménager la place Fayat jusqu’au Moulin de Ferrières: un projet en passe de se réaliser à Héron

Un maillage bleu et vert

La Commune de Héron a acquis plusieurs parcelles entre le Moulin de Ferrières et la place Fayat, à Lavoir. Et elle veut transformer cet espace de 17 hectares en un "parc rural". Un espace naturel protégé, qui sera accessible à tous. Un bureau d’études a réalisé un schéma directeur pour aménager cet espace. Reste qu’il fallait trouver de quoi financer les aménagements. Deux opportunités se sont présentées: le plan de relance Maillage vert et bleu en milieu rural et le PCDR. Et c’est cette première piste de subsides qui vient de se concrétiser. Le projet repose sur la trame bleue, matérialisée par le ruisseau Fosseroule et l’ancien bief en partie effondré, et la trame verte formée par les bois, les prairies, le verger et les jardins privés. Le projet prévoit des interventions sur le ruisseau afin de renforcer sa structure écologique et de gérer les risques d’inondations. Via un adoucissement des berges, une création de mares, la plantation d’une aulnaie mais aussi de plantes aquatiques et de saules têtards. Le bief sera aussi remis en évidence de manière à créer un volume de stockage dans lequel le cours d’eau pourrait déborder de manière contrôlée. Enfin, les prairies seraient maintenues en milieux ouverts, avec diversification de la flore et plantation de haies indigènes.

L’idée est de rendre le site accessible à tous. D’ailleurs, le projet prévoit l’aménagement de sentiers pédestres qui permettront de relier la place Fayat au Moulin de Ferrières. La boucle de la Fosseroule, une balade sur 1,3 kilomètre, sera connectée à la boucle du Bois de Ferrières et au réseau de promenades du Parc naturel. Des bancs seront aussi prévus pour permettre de profiter de la quiétude des lieux.

Le projet a été estimé à 857.511,88€. La part communale sera de 102.900€.

Un autre subside en attente

La Commune de Héron attend aussi une autre piste de subsides, via le PCDR, le Plan communal de développement rural. Sa fiche-projet "Aménagement de la place Fayat et de ses abords" a été retenue comme prioritaire et a fait l’objet d’une demande de convention auprès du SPW Développement rural. "Le projet est sur le bureau du ministre, on devrait en savoir plus prochainement", explique le bourgmestre Éric Hautphenne.

L’aménagement de la place Fayat avait déjà fait l’objet d’une fiche-projet lors d’un premier PCDR de Héron. Aucun aménagement n’avait pu cependant être mené à bien, à cause de la difficulté d’intervenir sur la chaussée de Wavre. Les riverains ont voulu relancer le projet. Ils espèrent y avoir un lieu de rencontre et de détente avec cheminement doux jusqu’au Moulin de Ferrières, en longeant le bief. Et là, le projet est estimé à 619.873,32€, avec subsides PCDR espérés de 400.000€.

L’ensemble de ces deux projets permettra d’aménager tout l’espace entre la place Fayat et le Moulin de Ferrières de manière globale et cohérente.