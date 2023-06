La (nouvelle) bande cyclopiétonne de Couthuin prise pour un parking par certains automobilistes...

La Commune veut donc rappeler les règles en la matière à tous, histoire que chacun les intègre. "Je ne peux en tout cas pas croire que les riverains, qui ont subi les travaux pendant quatre mois, ne sachent pas de quoi il s’agit: comment peut-on croire de toute façon qu’on ait construit un parking, dans un village, le long des champs ?, se demande Luc Viatour. Pour les autres, je suis d’autant plus étonné qu’on se gare dessus alors que la plupart des maisons de la rue ont du parking dans leurs propriétés."

Néanmoins, le responsable communal de la Mobilité réfléchit déjà à améliorer le signalement de cette nouvelle bande de circulation. "On a scrupuleusement respecté les prescrits du SPW en ce qui concerne les panneaux et le marquage au sol, il y en a au début et à la fin, mais aussi à chaque croisement de route. Mais comme la portion le long des champs est plus longue et sans intersection, on pourrait envisager d’imprimer de nouveaux sigles au sol, tous les 200 m." Une décision qui devra être prise en collège communal. le même collège qui, pour marquer le coup, entend bien faire verbaliser chaque automobiliste contrevenant. Parce qu’il s’agit d’une entrave avérée à la circulation des cyclistes et des piétons, punissable d’une amende de 116 €. Et peut-être qu’à force de "distribuer aux PV", les gens le comprendront…