Le grand départ de la FiOdyssée pour Pascaline à Héron

Sophie Breuls, la maman de Pascaline, est aussi très confiante. "Je n’ai pas de crainte, nous sommes habitués aux randonnées. Et Pascaline, son cheval et son chien sont très attachés. Nous serons tout le temps en contact et prêts à la rejoindre s’il y avait un problème. J’accompagnerai aussi Pascaline dans les Vosges à la mi-juillet."

Ce dimanche soir, Pascaline parcourait 6 km pour rejoindre la Ferme de Changy à Couthuin. "C’est une étape symbolique car c’est le jour de l’anniversaire de mon papa. Nous partons en famille avec maman, mes deux frères Simon-Pierre et Gaëtan, leurs épouses, les petits-enfants, mon compagnon, Maximilien, et ma sœur Maïté qui va m’accompagner durant une semaine."

Le bonheur se lisait sur le visage de Pascaline. "Fiorenza porte le matériel et je marcherai à ses côtés. Elle a un pas lent. Oréo, lui, a déjà dormi sous tente, il aime voyager."

L’abbé Daniel Nsabimana, curé de l’unité pastorale, est venu bénir les voyageurs. "C’est une belle aventure qui demande du courage. On ressent de l’enthousiasme et de la joie chez Pascaline et sa famille. Et puis, elle fait son odyssée pour une bonne œuvre. Je ne peux que l’encourager", dit le prêtre. Pascaline quitte Couthuin ce lundi dans une étape jusqu’à Faulx-Les-Tombes (Namur).