Un pôle unique d’accueil de la petite enfance à l’ancienne école communale de Héron

Christophe Mathieu, échevin de la Petite enfance, est vraiment heureux de l’installation de l’ONE sur le site de l’ancienne école rue Saint-Martin à Héron. "Nous avons maintenant un pôle unique de la petite enfance, se réjouit-il. Nous avons notre crèche communale qui va encore s’agrandir. Le lieu est aussi le site de la bibliothèque, qui anime les petits ponctuellement avec “L’heure du conte”."

Le départ des bureaux du CPAS vers Couthuin a permis de libérer des espaces. L’ONE dispose d’un sas d’accueil avec toilettes qui s’ouvre sur une pièce d’attente avec du mobilier, un coin jeux et lecture et, prochainement, un coin allaitement. La pièce est spacieuse et lumineuse. Le local est aussi le lieu des activités dont le massage bébé et les soins de bien-être donnés par une kiné. Vient ensuite la salle de consultation, avec du matériel professionnel. "Maintenant, les familles seront accueillies dans des conditions idéales." Le cabinet médical est lui aussi très accueillant.

Les travaux réalisés par les ouvriers communaux

L’aménagement des locaux a été réalisé par les ouvriers communaux. "C’est l’équipe spécialisée en travaux du bâtiment qui a réalisé les travaux de rénovation et de peinture. Le coût des matériaux a été pris en charge pour la moitié par la Commune et la seconde moitié par l’ONE. Et nous avons fourni la main-d’œuvre", poursuit Christophe Mathieu.

Juliette Elaerts, coordinatrice des consultations ONE de la région hutoise, admirait aussi les locaux lors de l’inauguration, tout comme Brigitte De Keersmaker, coordinatrice maintenant retraitée qui avait tenu à être présente également.

Consultations les 2es jeudis du moins de 14 à 19 h et le 3e mercredi du mois au matin à Burdinne. 0499/57 25 55.