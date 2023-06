"Je gagnerai ce combat" : le Couthinois Florian Colon, gravement blessé à la colonne vertébrale, ne baisse pas les bras

"Ce week-end devait être la conclusion festive d’une saison exceptionnelle avec un groupe de personnes qui sont comme une deuxième famille. ️Malheureusement, samedi, après une chute, je me suis fracturé la colonne vertébrale et ma vie a basculé!

Ne retenons pas ce qui a pu se passer ni comment mais abordons la chose en regardant de l’avant. Je m’en suis sorti et ce n’est pas les séquelles qui changeront ma manière de voir la vie. Je suis conscient que le chemin est long et compliqué mais j’y arriverai! J’ai toujours été compétiteur et celle-ci est la plus grosse de ma vie…

Je gagnerai ce combat avec ma mentalité et avec votre soutien qui me donne énormément de force. Encore merci à tous et à bientôt."