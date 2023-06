Samedi après-midi se tenait Récup’Héron, une journée de sensibilisation à l’économie circulaire organisée par la Commune de Héron, le CPAS et le conseil communal des enfants. Au programme: un repair café et une camionnette zéro déchet du BEP, des portes ouvertes au potager "Li Noû Courni" et à la boutique de seconde main "Comme 9" et la donnerie des enfants du CCE. "Nous avons vu les cycles circulaires et l’économie circulaire avec le conseil communal, expliquent les enfants du CCE. Nous avons proposé une donnerie parce que c’était vraiment dans le thème de ce que nous discutions. Il a fallu 4-5 semaines pour récolter et organiser les différents dons, Julie nous a beaucoup motivés."