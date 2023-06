Vitesse réduite rue Dr Beaujean à Couthuin: on fait des tests

Un même dispositif a déjà été testé rue Pied du Thier. Pour chaque rue prévue dans le plan communal de mobilité, le collège héronnais compte tester le dispositif avant de l’installer définitivement. Et il se basera sur des constats objectifs. "Le test rue Beaujean est déjà intéressant. On ne le prolongera pas plus de 15 jours car on va entrer en examens puis en vacances. les habitudes des automobilistes vont donc être modifiées." Tiens, et les convois agricoles, ils ne risquent pas d’être dérangés par ces dispositifs ? "On habite une commune rurale, Il est important qu’ils puissent continuer à travailler. On fait attention à la largeur des voiries."