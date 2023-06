L'économie circulaire, c'est quoi ça? C'est à découvrir à Héron ce samedi

L’économie circulaire, vous connaissez ? Ce mode de vie est basé sur un fonctionnement en boucle dans lequel on essaye de ne pas produire de déchet. On fabrique un déchet, on l’achète, on le consomme, on le réutilise ou on le transforme, mais on ne le jette pas. On lui donne une seconde vie afin de ne rien gaspiller, de réutiliser, de recycler au maximum. L’économie circulaire est une solution aux grands défis environnementaux et économiques. Certains la pratiquent déjà, d’autres en ignorent le principe.