800 kilomètres à pied avec son cheval, de Lavoir à Chambéry, pour sensibiliser à la maladie de Charcot (PHOTOS)

Puis Pascaline Breuls s’est dit qu’elle joindrait bien l’agréable à l’utile, qu’elle profiterait bien de ce périple pour sensibiliser à la maladie de Charcot et susciter les dons pour la recherche. En mémoire de son papa. "On en parle de plus en plus mais ça reste encore une maladie méconnue."

Les premiers kilomètres en famille

Pascaline Breuls travaille sur ce périple, baptisé "FiOdyssée", depuis janvier. "Symboliquement, ça me tenait à cœur de partir de chez mes parents, c’était évident." La jeune femme reviendra donc en Belgique dans quelques jours pour préparer son départ de Lavoir, prévu le 25 juin. "On fête plusieurs anniversaires de la famille ce jour-là et c’est aussi le jour de l’anniversaire de mon papa. On va donc tous, avec ma maman, ma sœur, mes frères, mes belles-sœurs, mon beau-frère et mes neveux et nièces, faire les premiers 5 kilomètres ensemble, jusqu’à Couthuin" où Pascaline, sa sœur Maïté, la jument Fiorenza et le border collie de la famille, Oreo, seront hébergés chez des amis. Le lendemain, les quatre prendront alors le vrai départ de l’aventure. "Ma petite sœur et Oreo nous accompagneront pendant une semaine, jusqu’à Arlon." Puis Pascaline et sa jument se retrouveront seules pour parcourir la (bonne) quarantaine d’étapes qu’il leur restera pour arriver en Savoie. Seules, vraiment ? Si elle aspire effectivement à partager des moments en tête-à-tête avec Fiorenza, Pascaline espère aussi être parfois accompagnée sur les chemins. Elle a d’ailleurs déjà reçu des propositions dans ce sens, de cavaliers et de marcheurs. Et, surtout, rencontrer des locaux lors de ses étapes. "On n’a besoin que d’une prairie avec des arbres pour attacher Fiorenza et que je puisse mettre ma tente et j’aurai de quoi voyager en autonomie mais si on me propose une chambre ou un repas, c’est bien aussi, avoue la pétillante néo-Savoyarde. Mon but n’est pas de m’isoler seule dans les bois, mais de quand même partager cette aventure." Une aventure qu’elle fera aussi vivre sur les réseaux sociaux, au jour le jour, grâce à une batterie solaire qui rechargera en journée et permettra à la trentenaire de se connecter en soirée. Et les "batteries perso" de Pascaline, comment vont-elles tenir, elles, pendant 50 jours ? "Je sais que ça va être long, que ça va être dur, que je vais me demander ce que je fais là quand il pleuvra, que Fiorenza va tester la solidité de toutes les branches auxquelles je vais l’attacher et qu’elle va sûrement parfois m’échapper mais j’ai mis mon numéro de téléphone partout sur son équipement, rigole la jeune femme. Marcher dans la nature, et avec un cheval, c’est quelque chose que je connais et que j’adore. Et je ne serai jamais seule, puisqu’elle sera là…"

On peut suivre le périple (et sa préparation) de Pascaline et Fiorenza sur Facebook (FiOdyssée). Pour les dons: Fondation Saint-Luc via le BE41 1910 3677 7110 pour la Belgique et directement sur le site de l’association ARSLA www.arsla.orgpour la France (communication dans les deux cas: Don-SLA-Fiodyssee).