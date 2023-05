L’ex-gérant laisse une grosse ardoise au Moulin de Ferrières

Les comptes de la régie communale autonome de Héron sont dans le rouge. Ils sont plutôt bien négatifs… La régie gère le hall des sports et les aires de jeux extérieures, la location des salles communales et le Moulin de Ferrières. "Le déficit est de 210 000€", explique le bourgmestre Éric Hautphenne. Notamment 30 000 € pour la vente de farine qui a beaucoup diminué depuis la fin du Covid, 47 000 € pour les frais d’énergie en plus, 50 000 € en plus pour les frais de personnel et 78 000 € pour le Moulin de Ferrières. "L’aspect faillite du Moulin de Ferrières vient impacter les comptes, explique le mayeur. 78 000 €, c’est la dette laissée par l’ex-gérant de la boulangerie et du restaurant. Pour des locations pas payées, des factures de farine pas honorées. La curatelle va voir ce qu’elle peut récupérer…"