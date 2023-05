Le grand retour de la Fête de la Ruralité

Le comité ASBL Fête de la Ruralité est composé de six personnes.

"La fête dans son ancienne formule plaisait certes avec le grand repas de midi et diverses animations. Mais cela était assez lourd financièrement et en main-d’œuvre. Nous voulons toujours bien nous investir en temps et que l’événement soit aussi bénéfique pour quelque chose", explique Françoise Réquilé, secrétaire du comité. Les bénéfices seront donc redistribués à l’ASBL Kickcancer.

"Nous avons été mis en contact avec Stéphane Yansenne et son épouse Catherine ; ils sont les parents de la petite Alexia dont l’état de santé s’améliore. Cela nous touche car c’est une petite Héronnaise. Notre bourgmestre a aussi organisé une soirée années 80 au profit de Kickcancer. Il faut continuer à récolter des dons pour la recherche pédiatrique où on investit pas toujours énormément pour des cancers plus rares. Les enfants doivent parfois subir des traitements assez anciens. C’est pourquoi, cette association nous touche", précise encore Françoise Réquilé. La Fête de la Ruralité a gardé comme tradition le week-end de la Pentecôte, mais tout se déroulera le samedi pour la reprise. Deux grands moments seront au programme avec tout d’abord une brocante qui débutera dès 6 heures du matin pour se prolonger jusqu’à environ 15 h 30. Avec quelques personnes, c’est Louis Lambert qui avait fondé la Fête de la Ruralité dans un but de rassembler tous les Héronnais. Son maître mot était la convivialité. Les membres du comité veulent poursuivre cet objectif au travers du second grand point du programme. Il s’appelle l’Apéro de la Ruralité dès 17 heures sur le site de la SCAM. "Il y aura plusieurs food trucks aux saveurs très variées dont des pâtes et des frites et hamburgers. Nous avons un bar traditionnel et un bar à gin, et pour les enfants, une pêche aux canards et un château gonflable durant toute la journée ainsi qu’un marchand de glace."

Rens et réservations au 0495/230.726 ou ruraliteheron@gmail.com