Le pain et la farine au centre de l’attention au Moulin de Ferrières à Héron

C’est une tradition pour le Moulin de Ferrières, à Héron, d’ouvrir son site au public chaque année pour les Journées européennes des Moulins. Cette initiative, à la base française, a essaimé notamment en Belgique et tombe toujours le 3e week-end du mois de mai. Mais cette fois, c’est un peu différent puisque les responsables du Moulin ont souhaité rejoindre en plus le projet du festival de la transition alimentaire "Nourrir Huy-Waremme". "Le Moulin produit des farines bio et locales, explique Joëlle Simonis, responsable du développement touristique du Moulin de Ferrières. Il s’inscrit tout à fait dans le mouvement. Et pour l’occasion, nous avons recentré nos animations sur la nourriture via la meunerie et la panification."