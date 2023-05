Donnez vos jouets et le sourire aux enfants à Héron

"Le CCE est composé de douze enfants de 5e et 6e primaires des quatre écoles de la commune, rappelle Julie Lheureux, la coordinatrice. Au début de leur mandat, ils viennent avec leurs envies et leurs priorités. Elles touchent souvent à la solidarité, à l’énergie ou à l’économie locale. Au fur et à mesure des échanges et des discussions, ils ont imaginé cette donnerie qui regroupe en réalité les différents objectifs fixés. Les membres du CCE avaient envie de se mobiliser pour les autres enfants." Car en plus d’avoir une dimension solidaire, l’événement vise aussi à sensibiliser le grand public aux déchets parfois excessifs de certaines personnes, qui préfèrent jeter plutôt que de donner ou réutiliser.

Pas de limite d’articles

Le 10 juin, les enfants et familles qui le souhaitent pourront donc prendre gratuitement les trésors qui se trouvaient chez les autres. "Nous n’avons pas fixé de limite d’article. L’idée, c’est que chacun puisse prendre ce dont il a besoin, ajoute Julie Lheureux. On a plutôt envie de miser sur le bon sens des citoyens. On a aucune idée du nombre de personnes qui pourraient venir le 10 juin prochain et on ne sait pas si ça va fonctionner car c’est une première. On fera un bilan après l’événement pour voir comment ça s’est passé et s’il y a des choses à améliorer pour d’autres éditions. Pour le moment, nous recevons en tout cas déjà pas mal de dons. C’est encourageant."

Alors, triez vos armoires, remplissez vos sacs de jouets et donnez-les au CCE de Héron. Parce qu’iI y a des lieu où l’argent ne vaut rien, seuls les sourires des enfants comptent.

Une journée de récup’et de sensibilisation

La Commune de Héron, en collaboration avec ses services et ses partenaires locaux, organise donc le samedi 10 juin, à l’école de Couthuin-Centre (de 13 à 16 h) et sur le site des Châtaigniers, une après-midi d’actions concrètes en faveur de l’économie circulaire. Au programme de cette journée de sensibilisation: la donnerie du conseil communal des enfants, la camionnette "zéro déchet" et le Repair Café mobile du BEP et son atelier de réparation, l’ouverture du magasin de seconde main du CPAS avec ses vêtements et accessoires pour tous les âges, à prix démocratiques, ainsi que celle du potager "Li Noû Corti", qui proposera ses légumes frais, naturels et de saison.

Pour déposer vos dons à l’école de Couthuin-Centre ou à la crèche La Héronnière: le mercredi 24 mai (13-16 h), le mercredi 31 mai (13-16 h), le mardi 6 juin (16-18 h), le mercredi 7 juin (13-16 h). Infos au 0476/68 05 22 ou à enfance@heron.be