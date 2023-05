Champain reprend la boulangerie du Moulin de Ferrières, à Héron

Les mêmes valeurs

"Quand on a ouvert la première fois notre boulangerie au Moulin de Ferrières, on avait déjà eu des contacts avec Champain", explique Éric Hautphenne, bourgmestre de Héron. Sauf qu’à l’époque, "le moment n’était pas opportun pour Champain", se souvient Charles-Édouard Jolly. Et lorsque la boulangerie du Moulin de Ferrières a fermé ses portes fin de l’année dernière, les deux fermes ont repris contact avec Héron. "On s’est mis autour de la table, on a commencé à discuter, on était sur la même longueur d’ondes ", se souvient le bourgmestre. "C’est une super opportunité, enchaîne Charles-Édouard Jolly. Car le projet rentre dans nos valeurs et notre philosophie. En nous installant ici, on accentue le circuit court en proposant nos céréales. On a toujours travaillé avec des moulins locaux." Champain continuera à moudre son grain à Vencimont, près de Beauraing, mais désormais aussi avec le Moulin de Ferrières. "On continue avec eux mais on lance une nouvelle dynamique ici." Qui ne peut que fonctionner, selon Charles-Édouard Jolly et Christian Schiepers. Car les Héronnais et les amateurs de la région n’iront pas jusque Champain Wanze mais ils se déplaceront à la boulangerie du Moulin de Ferrières. "Les clients veulent aller dans une boulangerie plus proche de chez eux."

Champain ferme Huy

Sauf que la décision de s’implanter à Héron a une conséquence… sur Huy. Champain ouvre une boulangerie au Moulin de Ferrières mais ferme celle de la grand-place de Huy, cette boulangerie qui avait intégré le projet du Petit Rungis fin 2021. "Ça fait un an et demi qu’on a ouvert notre boulangerie à Huy, explique Charles-Édouard Jolly. C’était un beau projet" mais le point de vente ne fonctionnait pas assez bien et surtout, le projet tel que présenté à l’origine ne s’est pas assez développé. Champain a donc décidé de privilégier le Moulin de Ferrières et va y déménager son point de vente. Charles-Édouard Jolly et Christian Schiepers y vendront leurs pains mais aussi leurs autres produits. Les asperges, les fraises, les tomates quand ce sera la saison,… En plus de la petite offre patissière que Champain propose avec ses tartes de saison, ses plaisirs sucrés et salés.

Actuellement, Champain, c’est trois boulangers et un soutien d’une main d’œuvre boulangère plusieurs jours par semaine. "On a une très grosse charge de travail le week-end." Déjà Champain a réengagé l’ancienne vendeuse de la boulangerie du Moulin de Ferrières, "c’est une locale à laquelle la clientèle était très attachée". Et si la boulangerie se développe, les engagements suivront.

La boulangerie de la grand-place de Huy fera son dernier jour le mercredi 24 mai. "Il nous fait quelques jours pour déménager", note Charles-Édouard Jolly. La boulangerie du Moulin de Ferrières "By Champain" ouvrira le samedi 4 juin pour la première fois. Elle sera ouverte le mercredi de 8h à 18h, le vendredi de 8h à 13h30, le samedi de 7h30 à 18h et le dimanche de 7h30 à 13h30. "Et pour les grands événements, elle sera ouverte aussi. " Et Charles-Édouard Jolly et Christian Schiepers d’ajouter: "tous les pains seront fabriqués avec des céréales du territoire du parc naturel. Des céréales locales. On pourra même aussi faire de la pizza."