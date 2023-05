Héron : en rémission du cancer des os, Alexia continue son combat pour les autres avec KickCancer

Car le combat contre le cancer n’est jamais complètement gagné. Et ce combat, la famille héronnaise veut le mener pour les autres et aussi pour celles et ceux qui n’ont pas eu la même chance qu’Alexia. Objectif ? Sensibiliser et récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. Et ce pari-là est loin d’être acquis. "On parle toujours du Télévie mais il n’y a pas que ça. Les cancers pédiatriques, il y en a beaucoup et en même temps pas assez pour motiver la recherche, étonne Stéphane Yansenne. Ce que nous voulons aujourd’hui, c’est nous mobiliser pour faire avancer les choses. Depuis 2007, plus de 150 molécules contre le cancer ont été autorisées pour les adultes et sur la même période, seulement neuf molécules ont été trouvées pour les enfants. On veut continuer de se battre. L’association KickCancer est bien connue à Bruxelles mais beaucoup moins en Wallonie. J’ai envie de porter leur message et d’en faire écho le plus largement possible pour créer une vraie solidarité ici dans la région."

Pour soutenir l’équipe Yansenne: www.team.kickcancer.org/fr/team/team-marathon