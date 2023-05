Face à la crise, "Aux Vraies Saveurs" se développe et ouvre un point de distribution dans son atelier à Héron

Depuis 2009, Stéphane Dethier offre un délicieux voyage gustatif aux papilles de ses clients. Une aventure commencée dans son jardin à Huccorgne pour se poursuivre en 2021 à Couthuin, dans un atelier plus grand. Un melting pot de tapenades, tartinades, vinaigres et moutardes pour le plus grand plaisir des fins gourmets, amateurs de produits locaux et artisanaux. Si le Héronnais revend ses produits auprès d’une centaine de revendeurs, il décide aujourd’hui d’ouvrir un point de distribution dans son atelier. "Depuis que nous sommes dans notre nouvel espace, nous avons plus de place pour accueillir des clients et une meilleure facilité d’accès au niveau du parking."