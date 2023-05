Héron : Anne-Marie et Louis, unis depuis 60 ans

Louis a rencontré Anne-Marie lors du bal des vétérinaires à Namur où des agriculteurs étaient aussi présents. La jeune fille habite alors Rosières-Saint-André et est toujours en humanités. Elle n’a que 18 ans "et mes parents étaient sévères". Il fallait donc un peu ruser pour se rencontrer. Anne-Marie venait régulièrement chez des parents à Marchovelette "et je la reconduisais en gentlemen de la gare de Namur à la gare de Genval où son papa l’attendait", explique Louis. Pour le jeune agriculteur, Anne-Marie sera ainsi son premier amour et le seul.

Ils s’unissent à Rosières le 20 avril 1963 et s’installent à la ferme familiale de Louis à Waret. Ils ont trois enfants, un fils et deux filles. La famille s’est agrandie avec cinq petits-enfants dont Mathieu, conseiller communal et quatre arrière-petits-enfants et un "en route".

Le bourgmestre a bien sûr évoqué dans son discours la longue vie politique de Louis, débutant à Waret-l’Évêque avant la fusion des communes. "Louis a une présence en politique de 48 ans. c’est assez remarquable", souligne Éric Hautphenne. Louis Lambert aura des mandats de conseiller CPAS et conseiller communal. Et, surtout, il a été échevin des Travaux durant dix-huit années. "J’ai toujours été disponible, jour et nuit, et en hiver toujours avec les hommes pour le déneigement comme je me levais très tôt. La politique, c’est une chose, mais, pour moi, toutes ces années ont été d’abord une rencontre avec des personnes, des hommes sur le terrain, les services administratifs, mes collègues du conseil et la population."