Des travaux dans plusieurs voiries à Couthuin

La rue Pied du Thier, très fréquentée, va subir une réfection complète. "Il s’agit d’un raclage sur 5 cm avant la pose d’un revêtement hydrocarburé. Nous ne touchons pas aux filets d’eau. De chaque côté de la rue, il y aura une bande asphaltée d’un mètre de large en couleur rouge." Et Philippe Thise de préciser: "Ce n’est pas une piste cyclable, mais elle servira aux piétons et cyclistes. En cas de croisement, les véhicules peuvent circuler sur la bande ou se garer."

Il est prévu également des aménagements de sécurité. "Nous avons déjà placé deux chicanes provisoires dans la rue et nous constatons que les conducteurs roulent moins vite", ajoute l’échevin des travaux.

Le point n’a pas recueilli l’unanimité. Le groupe EC (Entente citoyenne) s’est abstenu et s’est justifié via la voix du conseiller Patrick de Changy: "C’est une voirie large où l’on est tenté de rouler plus vite. Nous aurions préféré une bande unique, pour les piétons et surtout les enfants et cyclistes, séparée physiquement de la voirie par des potelets. Avec bien sûr la possibilité pour les automobilistes de s’y arrêter quand ils croisent un gros véhicule. Et je ne suis pas très d’accord quand on suggère de circuler dans l’accotement en graviers", dit Patrick de Changy.

La rue de la Vignette subira une réfection sur 200 mètres. "Avec aussi un raclage et une pose de revêtement en hydrocarbure."

Enfin, à la rue de la Médaille, les travaux concernent le petit tronçon de 100 mètres jusqu’au croisement avec la rue de Marsinne. En plus d’une réfection, des filets d’eau seront posés d’un côté et un contre-butage de l’autre côté.