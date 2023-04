À la chasse aux trèfles à 5 feuilles: découvrez ce grand jeu familial qui va durer trois semaines à Héron

Durant trois semaines, les familles sont invitées à défier les trolls dans un grand challenge imaginé par l’échevin de la petite enfance Christophe Mathieu et appelé "La fabuleuse chasse aux trèfles à 5 feuilles". Le grand jeu débute ce dimanche 30 avril jusqu’au 20 mai prochain. Il s’agit de trouver 8 trèfles bien cachés dans les différents villages. Mais pour cela il va falloir faire travailler durement ses neurones, comme l’explique Christophe Mathieu, amateur d’escape games qui a créé toutes les épreuves. "Dès le 30 avril à 9 heures, 8 postes vont s’ouvrir sur le facebook de la Commune et sur le site. Il y a 8 énigmes qui sont écrites, audio ou vidéo. Une fois résolues, elles permettent d’identifier l’endroit où se cachent les trèfles marqués d’un nombre. Les nombres devront être multipliés pour former un code permettant de gagner de belles surprises", dit Christophe Mathieu qui se réjouit déjà. "Déjà le trèfle est caché dans un rayon de 50 mètres de la localisation. Et il y a des énigmes simples et d’autres où l’on peut s’arracher les cheveux. Mais le but est de créer un challenge vraiment familial et que chacun y trouve son compte. C’est une activité en plein air et une découverte aussi de sa commune. J’ai choisi la période de congé scolaire avec la semaine suivante pour ceux qui partiraient en vacances. C’est une belle collaboration avec Julie Lheureux du service enfance et une activité différente des stages habituels. Et le 20 mai, pour ceux qui le désirent, il y aura une ultime épreuve lors d’une journée familiale et un Apéro troll !"

Renseignements et règles du jeu sur enfance@heron.be ou Julie Lheureux 0476/68.05.22