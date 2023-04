Héron: un vin blanc et un rosé pour lancer durablement le Domaine XXV (vidéo)

La Lisière: un blanc fruité, frais et estival

Commercialisée depuis ce lundi en 6500 bouteilles, la Lisière est présentée comme un vin blanc en conversion biologique, fruité, frais et estival. Né d’un assemblage des cépages Müller-Thurgau (59%), Chardonnay (27%) et Pinot gris (14%), il a à l’œil une belle limpidité et une couleur légère de tilleul. "Au premier nez, on est sur la fraîcheur de la pêche de vigne et l’abricot, décrit Jérôme Grégoire. En bouche, le vin s’ouvre sur la pomme granny, puis la pêche pour la rondeur. Et on termine sur une pointe de caramel. La Lisière se marie bien avec des asperges, des fruits de mer, le foie gras aussi. Et d’office en apéro." Ce vin blanc tire son nom de la localisation du cépage dominant en lisière des bois.

Le Primesautier: un rosé gourmand, tonique et désaltérant

Le second vin du Domaine XXV est commercialisé en 1 200 bouteilles. Il s’agit là d’un rosé bio, gourmand, tonique et désaltérant. Comme l’évoque son nom, le Primesautier n’était pas initialement prévu dans les plans des Grégoire et se veut le résultat d’un assemblage de Pinot meunier (54%), Pinot noir (31%) et Chardonnay (15%). D’une belle brillance avec des reflets couleurs pêche à l’œil, il est fort sur le fruit rouge au nez comme en bouche et se mariera bien avec des grillades de poissons, des tomates mozzarella et en apéro. "On ne pensait pas arriver à un tel niveau de qualité aussi vite. Au niveau des assemblages, Hélène nous a présenté tout le panel possible. C’est donc le fruit d’une réflexion avec toute la famille. Resterons-nous dans les mêmes proportions de cépage chaque année ? Ce n’est pas exclu, même si c’est une discussion que nous devons avoir. En fait, notre intention de départ était de faire du vin monocépage. Mais, on a fait des découvertes très intéressantes. Tout dépendra de la qualité des récoltes aussi."

Niveaux prix, la Lisière se vend au chai du Domaine XXV à 15 €, et le Primesautier à 16 €, les vendredis et dimanches après-midi. Ils sont aussi en vente à la boucherie Boca à Héron et servi à la table du Naxhelet en attendant d’autres partenaires dans une approche commerciale excluant la grande distribution.

Les bulles dès octobre

Initié en 2018, le domaine s’est mis en pause de plantation sur son sol schisteux après trois vagues approchant 8 ha. Avec ses 17 cuves et ses 760 m2, son chai a été pensé pour absorber 10 ha de vignes dans une optique durable que la génération suivante est appelée à poursuivre. "L’ambition est d’atteindre une production de deux vins blancs, deux vins effervescents et un rosé, projette Renaud Grégoire en charge du marketing. Dès octobre 2023, le public pourra goûter un vin blanc 100% Chardonnay et nos premières bulles en blanc et rosé qui dorment actuellement dans 10 000 bouteilles sur palettes."