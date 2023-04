L'ergothérapie au serivce des aînés à la Maison des Châtaigners de Héron

La santé et le bien-être font aussi partie des objectifs développés par l’ASBL Maison des Châtaigniers. Dernièrement, les aînés ont participé à un atelier animé par l’ASBL Ergo 2.0. Elle un réseau d’ergothérapie de quartier travaillant sur la Wallonie et Bruxelles. Deux ergothérapeutes, Alexandrine Rollin et Virginie Collens, étaient déjà venues le 7 mars pour présenter Ergo 2.0. "La base de notre ASBL est de travailler au maintien à domicile des aînés avec l’intervention des acteurs de terrain que sont les médecins, les infirmiers, les aide-familiales, les kinés et l’entourage proche des personnes, aussi, expliquent-elles. Ici, nous avons axé notre séance à la prévention des chutes."

Certaines personnes étaient très intéressées et ont fait quelques petits tests physiques avant de répondre à un questionnaire. "Elles devront ensuite faire une évaluation à leur domicile." En fonction de l’intérêt porté à la démarche, l’ASBL Maison des Châtaigniers poursuivra la collaboration avec Ergo 2.0 dans d’autres ateliers.

La Maison des Châtaigniers est ouverte à tous les aînés de 65 ans et plus. Infos au 0473/88 01 92.