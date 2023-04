Les deux bébés renards, retrouvés à Héron et désormais biberonnés à Andenne, sont désormais… trois (photos)

Les premiers jours des bébés étaient cruciaux pour leur survie. Et, aujourd’hui, les renardeaux se portent bien, même s’ils doivent encore passer la délicate étape de la diversification alimentaire "qui est une étape cruciale, confie Juliette Economides. Mais ils ont de bonnes chances de s’en sortir." Les renardeaux ont désormais leurs yeux et leurs oreilles ouverts, et ils ont passé les 300 grammes "Ça avance, tout va bien." Et surtout, ils ont été rejoints par… un troisième bébé renard. Une petite femelle ramassée par des particuliers à Gedinne. "Elle a plus ou moins le même âge, peut-être quelques jours de plus. Elle se porte bien aussi."

Les trois renardeaux sortent désormais de leur petite maison, installée dans une cage chez la bénévole Pascale Dolo. Ils se baladent dans la cage. Si la bénévole les biberonne toujours au lait spécial pour eux, les petits renardeaux ont cependant commencé à manger du solide. "On leur donne maintenant un peu de pâtée spéciale." Et c’est toujours Pascale qui en prend soin. Elle n’a cependant plus à se réveiller la nuit, "on a enlevé le biberon de la nuit". Les trois renardeaux ont désormais entre quinze jours et trois semaines.

Tiens, et la maman ? Son cadavre a été envoyé au Réseau de Surveillance de la faune sauvage de Liège pour autopsie, afin de déterminer les causes de sa mort. Ce qui n’a pas encore été fait.