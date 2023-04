Le Moulin de Ferrières, à Héron, deviendra un centre de formation de meunerie artisanale

Nouvelle étape de ce vaste projet: le Moulin de Ferrières et ses partenaires-experts veulent dépasser l’aspect commercial. Ils misent désormais sur le conseil, l’accompagnement et la formation aux techniques de meunerie artisanale. Le Moulin de Ferrières se positionne clairement en tant que centre de formation et de conseil. L’objectif ? Participer à son niveau au redéploiement d’outils de première transformation en Wallonie.

Là, le Moulin de Ferrières vient de décrocher un subside de 500 000 € de la ministre Céline Tellier, en charge de l’alimentation durable, après avoir répondu à un appel à projet pour renforcer l’autonomie alimentaire de la région. Ce qui lui permet de lancer trois projets.

1. Se former en chef d’entreprise meunerie.Il n’existe actuellement pas ou peu de formations aux techniques de mouture en Wallonie. Seuls des meuniers indépendants, ou en coopératives, partagent leur outil et leurs connaissances. Mais sans être rémunérés pour le faire et sans proposer une formation certifiante aux élèves. Le Moulin de Ferrières va collaborer avec l’IFAPME, opérateur de formation public, afin de proposer une formation théorique, technique, pratique et entrepreneuriale.

2. Espace test meunier. Le Moulin de Ferrières va développer un concept Espace test meunier. Ce qui permettra aux meuniers en formation de mener une réflexion sur leur projet ou encore de se perfectionner dans les techniques de mouture. Ils pourront aussi tester des outils de meunerie puis tester leur activité en conditions réelles. Le programme prévoit donc une formation en centre ainsi qu’un suivi post-création sur le lieu de production de l’entrepreneur. Le porteur de projet pourra aussi, avant de lancer son activité, la tester en couveuse. Une phase-test durant laquelle il pourra louer les équipements du centre, ce qui lui permettra d’affiner ses compétences avec des formateurs-meuniers et commencer sa commercialisation.

3. Réfléchir au modèle économique. Pour se lancer dans une telle activité de meunerie, il faut un solide modèle économique afin de voir si le projet sera rentable ou pas. Il faut ainsi pouvoir faire des tests de mouture sur de plus gros volume de grains pour conditionner la rentabilité du projet. De tels tests sont très rarement réalisés par manque d’infrastructure. Et cette infrastructure, le Moulin de Ferrières l’aura dans ses murs.

"Tout le projet est conditionné par la construction de ce bâtiment", explique Vanessa Piazza, de l’Agence de développement local de Héron. Le Moulin de Ferrières compte ainsi construire un bâtiment de 300 m2 dans lequel une ligne de production complète sera installée. Elle comprendra une unité de triage, une unité de mouture équipée de trois meules, une unité de séchage, une unité d’ensachage et une zone de stockage de produits finis.

À quand la nouvelle construction ? La demande de permis est en cours d’élaboration. Dès lors, le projet, "on en reparle dans deux ans, le temps que le bâtiment soit construit". Et Vanessa Piazza poursuit: "cela ne nous empêchera pas de mettre en place le programme de formation comme tout est à construire. On a la chance d’avoir pas mal d’acteurs qui ont réfléchi à l’urgence du projet. Ici, on a l’opportunité, grâce aux subsides, de construire un lieu et de l’équiper." Actuellement, le hall-relais est en cours de travaux. "On va pouvoir construire le deuxième bâtiment pour qu’il soit complémentaire à ce premier. On aura ainsi un outil bien positionné."