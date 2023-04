Le chien Opium sauve deux tout jeunes bébés renards orphelins à Héron (vidéo)

Reportage dans notre vidéo en tête de cet article.

Le centre Créaves d'Andenne a recueilli deux bébés renards © Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Leur souhait à toutes deux ? Retrouver les petits renardeaux. Une paille dans une botte de foin, en fait. Car si les renardeaux sont encore très petits, la mère ne devait pas s’être éloignée. "Mais s’ils sont plus grands, elle doit alors chasser et elle va plus loin." Trouver une tanière, ce n’est pas aussi simple que ça. Les deux défenseuses de la cause animale ont néanmoins contacté les voisins, pour s’assurer qu’ils n’avaient pas vu un terrier aux alentours, mais sans succès. "Les heures passaient, ça me rendait malade, explique Juliette Economides. Les renardes qui meurent, il y en a beaucoup, mais on n’est pas au courant. Ici, je savais qu’il y avait des jeunes quelque part. Je voulais les retrouver pour dormir l’esprit tranquille."

Les minuscules animaux sont nourris au biberon. © Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Grâce au flair d’Opium

Celui qui est venu à leur secours ? Patrick Dartois, maitre-chien d’Andenne. "Un de ses chiens a travaillé sur la détection de la peste porcine africaine sur les sangliers." L’Andennais était chez lui, il était libre, il a embrayé et est venu avec Opium, le berger allemand, et sa fille Morgane qui en est propriétaire. Les recherches pouvaient commencer. "On a aussi prévenu les services compétents, le DNF." Le cadavre de la renarde a été replacé là où il avait été trouvé et le chien a suivi sa piste de là jusqu’à un bosquet, à environ un kilomètre de là. "Opium a marqué plusieurs endroits. Puis, j’ai senti l’odeur caractéristique de renard près d’une vieille caravane." Le chien, qui pistait le renard depuis longtemps, était fatigué. Et alors qu’il se reposait, Juliette et ses comparses ont crapahuté dans et sous la caravane jusqu’à apercevoir deux tout petits renardeaux, recroquevillés sur eux-mêmes mais bien toujours en vie, dans un trou dans le plancher. Malgré la difficulté d’arriver jusqu’à eux, ils ont réussi à les extirper de là. Deux petits mâles d’une dizaine de jours, aux oreilles et yeux encore fermés. Ils étaient déshydratés et en hypothermie. Ils ont été retrouvés à 18h. Ils n’auraient pas survécu au gel de la nuit.

Sûr qu’ils n’avaient pas une maman plus loin ? Oui, car leur état prouvait bien que la maman n’était plus venue auprès d’eux depuis quelques heures déjà. Bien vite, ils ont été ramenés au centre Creaves d’Andenne puis confiés à Pascale, bénévole qui, chaque année, prend en charge hérissons et renardeaux. "Moi, je m’occupe de tout sauf des renardeaux car cela demande trop de travail, explique Juliette, du centre Creaves d’Andenne. Il faut les biberonner six à huit fois par jour, de jour comme de nuit…" Surtout, ils doivent avoir toujours le même soigneur qui leur donnera du lait spécial renardeau, puis de l’alimentation plus solide puis des animaux vivants.

"Notre objectif, c’est de les soigner et de leur offrir les meilleures chances pour qu’ils puissent retrouver la vie sauvage. On ne leur donne ni de la pâté, ni des croquettes." Ils doivent pouvoir être capables de se débrouiller une fois relâchés dans la nature. Et ce sera pour quand ? "Pas avant juillet, selon la météo. On les relâchera aux Chasses royales de Ciergnon."