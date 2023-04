Il menace de mort le compagnon de son ex (Héron/Andenne)

Le prévenu a quitté Andenne où il vivait. Il a refait sa vie et ne veut plus entendre parler "d’eux". Eux, c’est son ex-compagne. Victime de coups entre novembre 2019 et avril 2021, elle a fait aussi l’objet de nombreuses menaces. C’est aussi l’ex-compagnon de la victime qu’il a menacé de mort. La scène la plus marquante se déroule le 5 avril 2021. Le prévenu est en pleine rupture. Et il ne la digère pas. Il décide de se rendre à Couthuin, chez l’homme qui, avant lui, était en couple avec sa compagne. Il entre par effraction. Il a un couteau en main et lui demande de téléphoner à sa compagne. Une fois en ligne, le prévenu se saisit du portable: "si tu n’es pas là à 22 h 35, tu auras son sang et mon sang sur les mains". L’homme ne se souvient de rien si ce n’est que cette femme qu’il a aimée a fait main basse sur l’argent de sa société. Il est aussi poursuivi pour une scène de coups le 13 janvier 2021, à Andenne. Selon les déclarations de la victime, "il tente de l’étrangler, la frappe au mur". Un peu plus tard, il l’aurait menacée avec un cutter sur la gorge. Conduit devant un juge d’instruction, il est libéré sous conditions mais ne respecte pas les mesures d’éloignement imposées.