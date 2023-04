Moulin de Ferrières rouvre ses portes: tradition et savoir-faire (photos et vidéo)

Ce qu’il faut pour produire de la farine ? Du blé, un moulin et un meunier qui ne dort pas. Le moulin de Ferrières est un des quatre encore en activité et où la production se fait de manière traditionnelle, avec les machines de l’époque. "Ce n’est pas toujours évident de restaurer un tel patrimoine, précise Estelle Léonard, guide touristique. Ici, à Héron, le moulin tourne cinq jours sur sept et produit 650 kg de farine par jour, contre 10 tonnes par heure pour les moulins industriels. Autre différence également, les mécanismes industriels n’utilisent pas les germes contenus dans le blé pour conserver la farine plus longtemps. Ce n’est pas le cas des moulins traditionnels qui conservent cette partie riche en protéines et en fibres."