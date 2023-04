La CLDR désertée par ses membres ?

Autre point soulevé par Mathieu Lambert : la lourdeur administrative et le manque de concrétisation. "Pour qui connaît le fonctionnement de la CLDR, nous sommes dépendants des subsides qu’on reçoit et des opportunités qu’on peut saisir", répond Valérie Bléret, présidente de la commission. Et Éric Hautphenne d’ajouter : "On peut comprendre que la frustration mais nous n’avons jamais dérogé à une décision prise par la commission." La preuve que les citoyens qui mènent les projets sont suivis et entendus par les autorités communales. "Le sentiment de lassitude et le manque de présences sont généraux à toutes les Communes. On sait que ça s’essouffle et que 10 ans ça peut paraître long. D’autant que ce sont souvent les mêmes qui s’investissent", conclut le mayeur héronnais.