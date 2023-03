Plongez dans les coulisses du Moulin de Ferrières: la meunerie ouvre ses portes ce dimanche

Si le moulin n’est plus en activité depuis 1947, les engrenages, les meules et les bluteries ont gardé leur aspect d’antan. La visite permet aussi de découvrir tout le parcours de fabrication de la farine, depuis l’arrivée des grains jusqu’à la pesée et l’emballage. L’occasion ainsi de (re)découvrir ce site patrimonial et son histoire.

La visite de la meunerie est possible chaque premier dimanche du mois, sur réservation uniquement: www.moulinferrieres.be