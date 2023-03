Le Moulin de Ferrières à Héron veut étoffer son équipe de bénévoles

Alors ? Le Moulin de Ferrières lance un appel aux bénévoles afin qu’ils viennent renforcer son équipe. Des bénévoles qui auront plusieurs missions. La première ? Œuvrer pour la coopérative Hesbicoop qui rassemble dans un mouvement citoyen des consommateurs, des producteurs et des transformateurs artisanaux. "Depuis deux ans, la coopérative Hesbicoop a un point de ralliement chez nous, explique Joëlle Simonis, responsable touristique du Moulin de Ferrières. Les commandes se font en ligne et sont apportées chez nous chaque vendredi après-midi. Nos bénévoles préparent les colis de chacun puis les leur donnent lors de leur passage." Ces dernières semaines, plusieurs bénévoles ont quitté l’équipe. "Je cherche donc à la renforcer pour tenir la permanence une fois par mois." Idéalement, trois ou quatre personnes, le vendredi de 17h à 18h. Le point de ralliement n’attire pas encore trop de monde, mais "si la demande augmente, on sera amenés à commencer plus tôt. Ce n’est pas un investissement énorme en temps." Et petit cadeau de la coopérative pour les bénévoles: elle leur offre une réduction de 6% sur leurs commandes.

Ceux qui aiment le contact

Les Compagnons du Moulin de Ferrières cherchent aussi un coup de main pour les aider aux événements qui sont régulièrement organisés sur place. Pour tenir le bar, pour accueillir les visiteurs. "On a de plus en plus d’événements, notre équipe a besoin d’être étoffée." Les Compagnons du Moulin de Ferrières comptent une quarantaine de membres mais "ce sont toujours les mêmes cinq qui viennent aux événements". Le profil recherché ? Quelqu’un qui aime le contact, qui peut tenir un bar, qui peut gérer l’accueil, qui aime la convivialité. "On cherche aussi des gens capables d’accueillir les gens tout en donnant des explications sur notre projet."

Enfin, le Moulin de Ferrières accueillera le GAL’Opain, le four à bois itinérant du GAL Jesuishesbignon.be pour des ateliers de fabrication du pain le dimanche 21 mai prochain. Mais il a besoin d’un boulanger pro ou amateur pour animer ces ateliers. Intéressé ?

Celui qui a envie de répondre à l’appel à bénévoles peut contacter Joëlle Simonis au 085/25 28 78 ou info@moulindeferrieres.be