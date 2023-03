Un concert des chorales dynamique et rempli de fraîcheur à Héron

Chaque année en mars, la chorale La Cavatine organise son concert de chorales. Cette année, il se tenait ce samedi à l’église de la Nativité, à Couthuin (Héron). Et il a remporté un beau succès puisqu’ils sont près de 300 spectateurs à être venus y assister. De plus, depuis peu, elle se veut multigénérationnelle car la cheffe de chœurs, Sophie Breuls, a créé un second groupe: Les p’tits chanteurs de la Cavatine.