La place Fayat, de Lavoir, bientôt aménagée nature

Priorité aux usagers lents

"Le collège a sollicité un bureau d’architecte spécialisé pour faire un master plan, l’étude a été faite sur tout le territoire de l’autoroute jusqu’à la place, explique le bourgmestre Éric Hautphenne. On a voulu voir comment réaliser les différents projets sans qu’ils se chevauchent." Car cette fiche-projet vient compléter les projets de rénovation du Moulin de Ferrières ainsi que l’aménagement du bois désormais propriété communale. "On parle essentiellement d’espaces verts, note le bourgmestre. Cinq hectares qui appartiennent à la commune, en dehors du bois qui fait, lui, 13 hectares." Le bureau d’architecte a sorti une esquisse, une première vision des aménagements possibles.

L’idée ? La place Fayat sera aménagée en la rendant plus conviviale et accessible à tous, en préservant aussi le caractère naturel et paysager. Du mobilier sera installé, ainsi que des modules de jeux. La priorité sera donnée aux usagers lents en conservant un maximum d’arbres, en développant la végétation avec des essences locales, en remettant aussi en état le bief du moulin. "On conservera six ou sept places de stationnement côté gauche, dont une PMR", ajoute Éric Hautphenne. La place sera séparée de la chaussée de Wavre afin de minimiser les nuisances. Le ruisseau de Lavoir sera mis en valeur et ses abords sécurisés. Une échelle à poisson sera installée. Des cheminements seront réalisés en matériaux naturels et perméables, ils permettront d’accéder à des espaces ouverts. Enfin, un éclairage esthétique sera installé près des bancs, des aires de rencontres et de repos. Il sera étudié pour réduire la pollution lumineuse et ses impacts sur la faune nocturne. Un sentier sera aussi créé le long de la rue de Huccorgne et un ancien sentier, le n°32, sera réhabilité afin de faciliter l’accès depuis la rue Close. Un sentier piéton suivra le cours de l’ancien bief jusqu’au Moulin, il pourra être balisé par des bornes d’éclairage.

Avec d’autres subsides ?

L’investissement total est estimé à 1,2 million d’euros. Mais comme les subsides ne dépasseront pas 400.000€, la Commission locale de développement rural a revu le projet à la baisse. "Parallèlement, on a répondu à un appel à projet maillage vert en milieu rural qui est complémentaire, ajoute le bourgmestre. Si on combine les deux, on répond à la volonté d’aménagement de ce site." Sauf que la Commune n’a pas encore l’assurance d’être retenue. Si elle ne l’est pas, le projet risque d’évoluer.

Ce qu’en a pensé l’opposition ? "Cet aménagement, il y a 20 ans qu’on en parle, a commenté René Delcourt (Entente citoyenne). Comme c’est un projet qui peut être financé par ailleurs, pas de souci."